Europski prvijenac u pravi čas: Josip Šutalo u sudačkoj je nadoknadi anulirao AEK-ovu prednost

Dinamo je krenuo u uzvratnu utakmicu u gostima kod AEK-a, nadajući se pritom da će i dostići zaostatak iz prvog dvoboja. U Zagrebu je, prisjetimo se, bilo 2-1 u korist grčkog prvaka, pa Plavima večeras igra jedino pobjeda. Nakon prvog dijela, nestala je ta minimalna prednost atenskog sastava, za što je najzaslužniji Josip Šutalo.

Stiglo je to na samom kraju sudačke nadoknade, Dinamo je imao slobodni udarac, najprije je pokušao Bohdan Mihajličenko. Njegov udarac je obranio domaći golman Cican Stanković, no onda je na loptu natrčao Šutalo te bez teškoća poentirao za 2-2 u ukupnom rezultatu. Prvi je to njegov gol nakon više od četiri mjeseca, zabio je sredinom travnja u pobjedi od 4-0 protiv Slaven Belupa.

45’ GOOOOOOOL! Dinamo vodi 1:0!!!! 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/VdYHqDP0ZB — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 19, 2023 Isto tako, ovo mu je i europski prvijenac, zasigurno nije mogao doći u boljem trenutku. Inače, loše je dotad stajao Dinamo na terenu, tek jednom je prije ovog uputio udarac unutar okvira, bio je to Bruno Petković u 23. minuti. Češće je lopta bila ispred njegovih vrata, pa je Dominik Livaković u nekoliko navrata morao spašavati svoju momčad od još većih problema. Ipak, do AEK-ovog pogotka nije došla, prednost je sada anulirana, pa je pred nama uzbudljivih 45 minuta u nastavku. A možda još i više od toga…

