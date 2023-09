Evo i Sofascoreove momčadi kola. Samo su Istra i Slaven bez predstavnika, a najbolji je bio Petković

Zanimljivo je bilo proteklo kolo u HNL-u, s čak četiri gostujuće pobjede te onom koju je Varaždin kod Rijeke ispustio u 85. minuti te na kraju remizirao (2-2). Najsadržajnije je, dakako, bilo na Opus Areni, gdje je Dinamo posve anulirao Osijekovu prednost od dva gola i slavio s 3-2 uz dva kaznena udarca u samoj završnici, o čemu će se još danima raspravljati.

Oba ta jedanaesterca precizno je iskoristio Bruno Petković, najprije panenkom u 87., a onda i odmjerenim udarcem u stranu tek u devetoj minuti sudačke nadoknade. S ta dva zgoditka došao je do brojke od četiri gola u ovosezonskom HNL-u, ali i do titule najboljeg igrača sedmog kola, barem po Sofascoreu. Za svoj je sinoćnji nastup, naime, zaradio ocjenu od 8,7 te mu je to najbolja predstava u ovoj sezoni općenito.

Ponedjeljak je dan za našu momčad kola HNL-a! 🔝🇭🇷Nakon turbulentne završnice derbija u Osijeku, Bruno Petković s dva… Posted by Sofascore Hrvatska on Monday, September 4, 2023 Ova će momčad ostati upamćena kao jedna od najheterogenijih, s obzirom na to da svojeg predstavnika u njoj ima čak osam od 10 hrvatskih prvoligaša. Jedino su tako bez igrača u toj postavi ostali Slaven Belupo te Istra 1961, unatoč velikoj pobjedi kod Hajduka (1-0). Najviše ih ima Gorica, čak trojicu, u pobjedi nad Rudešom (2-0) istakli su se vratar Ivan Banić, ali i Mario Maloča te Valentino Majstorović. Više od jednog predstavnika ima samo još Hajduk, a to su Dario Melnjak i mladi Niko Sigur. U već šestom Rudešovom porazu se ipak izdvojio i branič Mislav Matić, dok je u Lokomotivinom slavlju u Koprivnici vrlo dobar bio Marko Vranjković. U veznom je redu još i Varaždinov kapetan Igor Postonjski, na lijevom krilu Rijekin Niko Janković, a u vrhu napada Ramón Miérez, s golom i asistencijom.

