Evo kakva je trenutačno situacija s povratkom nogometa, ali i ostalih dragih nam sportova

Pandemija koronavirusa zatvorila je vrata iza kojih se nalazi sportski svijet, stavila lokot na njih i odložila ključ negdje daleko sa strane. Ta su vrata i dalje zakračunata, međutim postoji nada da će lokot s njih uskoro pasti i da će se sport vratiti u naše svakodnevice.

Gdje prvo i kada točno pitanja su na koja su odgovor pokušali dati na AFP-u.

Unisonog razmišljanja kad su najjače europske nogometne lige u pitanju, razumljivo je, nema. Svaka država drugačije se nosi sa aktualnom situacijom i shodno tome donosi drugačije odluke.

When will i see you again? @AFP_Sport looks at how, when and where big time sport plans to resume after the #coronavirus https://t.co/RecUXKPtwA pic.twitter.com/bjrqQOmyND

— AFP_Sport (@AFP_Sport) May 3, 2020