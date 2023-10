Evo me opet: nova Karoglanova era započela je prekidom Livajinog golgeterskog posta

Puno se toga događalo ovih dana na Poljudu, nakon poraza protiv Osijeka (2-0) otišao je trener Ivan Leko, a odmah stigao Mislav Karoglan. No, nije on imao previše vremena za prilagodbu i pripremu svoje nove epizode u Hajduku, jer su Bijeli već večeras na rasporedu imali novu utakmicu. Bilo je to na otvaranju 13. kola HNL-a, na uvijek neugodnom gostovanju kod Slaven Belupa.

Ni ovog puta nije Hajdukovim igračima bilo lako u Koprivnici, ali su na kraju ipak došli do sva tri boda. Ponajviše zasluga za tih minimalnih 1-0 je Marko Livaja, prekinuo je sušu i nakon više od dva mjeseca opet zabio u prvenstvu. S ova tri boda, Karoglanov je sastav barem privremeno zasjeo na vrh ljestvice, s 24 osvojena boda, na drugom mjestu je Rijeka s bodom te utakmicom manje od splitskog sastava.

Gosti su već u drugoj minuti imali vrlo dobru priliku, iz slobodnog udarca tukao je Filip Krovinović, no spreman je na to bio Slavenov vratar Ivan Šušak. Vrlo brzo je stigla nova šansa za Hajduk, sada još i više izglednija, iz velike ju je blizine propustio iskoristiti oporavljeni Filip Uremović. Tek u 10. je zaprijetio Slaven, s 20-ak metara gađao je Adrian Liber, golman Ivan Lučić to je nekako ipak obranio.

Uslijedio je potom period nešto slabijeg intenziteta igre, prije same završnice prvog dijela Marko Livaja se našao u dobroj situaciji za gol, ali nije baš najbolje zahvatio loptu. No, zato jest u 42. minuti, kada je njegov pokušaj udarca na putu prema golu rukom blokirao Marco Boras. Domaći su zbog toga kažnjeni jedanaestercem, koji je Livaja rutinski pretvorio u vodstvo. 44 GOOOOOOOOOOOOL!

Marko Livaja!

Slaven B. – Hajduk 0:1! pic.twitter.com/HryTcMeL4v — HNK Hajduk Split (@hajduk) October 27, 2023 Doduše, Šušak je i pročitao njegovu namjeru, ali udarac Hajdukovog kapetana bio je previše precizan i prejak da bi ga mogao zaustaviti. Tako je Livaja konačno prekinuo svoj golgeterski post u HNL-u, među strijelcima ga nije bilo još od sredine kolovoza te slavlja kod Rudeša (2-0). Svjesno ili ne, u nastavku je Hajduk prepustio posjed lopte svojem domaćinu, koji je već 49. umalo izjednačio. Po lijevoj strani probio je Arbër Hoxha, potom krasnim povratnim dodavanjem pronašao Tomislava Štrkalja, čiji je udarac sjajnom obranio zaustavio Lučić. I u 77. je minuti nakratko zastao dah brojnim Hajdukovim navijačima u Koprivnici, tad je Tomislav Božić sa sedam metara gađao preko gola. Promjene rezultata tako nije bilo, Karoglan je svoju novu epizodu započeo trijumfalno. Obje momčadi će, inače, svoju iduću utakmicu imati u kupu i na gostovanjima, Slaven kod Rudeša, a Hajduk stiže u Ploče kod Jadrana.

