Evo nam i najmlađeg brata Antetokounmpo: Alex prije drafta odlazi na ‘kaljenje’ u Europu

I na njega je došao red.

Alex Antetokounmpo, najmlađi od braće Antetokounmpo, od iduće bi sezone, ako sve bude išlo prema planu, trebao postati slobodan igrač. Međutim, Alex, sada maturant Srednje škole Dominican u Wisconsinu za NBA se neće pripremati igrajući sveučilišnu košarku.

Ponude su, prema nekim izvorima, stigle iz Green Baya i DePaula (Ohio), ali najmlađi Antetokounmpo odlučio se za Europu.

“Razmatram opcije. Imam nekoliko ponuda u SAD-u, ali odlučio sam da ću igrati u Europi”, rekao je za EuroHoops.net. “Želim postati profesionalac što je prije moguće. Rođen sam i odrastao u Europi, poznajem europsku košarku i mislim da bi za mene najbolje rješenje bilo potpisati ugovor s nekim europskim klubom. Trenirat ću i igrati protiv odraslih ljudi, konkurencija i pritisak će biti veći i trebao bi napredovati na svim razinama.”

Alex Antetokounmpo plans to turn pro in Europe as he prepares for the NBA draft, per @nikosvarlas

(via @brhoops)pic.twitter.com/ra5gywgFnj

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2020