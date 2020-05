Evo nam još jednog: Aaron Gordon se, pošto nema košarke, odlučio posvetiti rap karijeri

Ne znamo, doduše, asistira li mu u ovom slučaju Chance the Rapper kao što mu je pomagao na ovogodišnjem natjecanju u zakucavanju tijekom All-Star vikenda…

Da dobijemo kunu za svakog NBA igrača koji se jednom okušao u repanju, vjerojatno bismo si mogli priuštiti, recimo, neku finu večeru u malo skupljem restoranu. Orlandov Aaron Gordon posljednji je na tom popisu, a Sports Illustratedu dao je intervju u kojem se detaljno osvrnuo na buđenje vlastite kreativnosti u doba koronavirusa.

“Uvijek sam imao afinitet prema riječima i poeziji”, otkrio je Rohanu Nadkarniju. “MC-evi su, zapravo, neka vrst modernih filozofa i poeta. I zabavno je — to je odličan način izražavanja. Dođe mi kao terapija, time se mogu vidjeti i psihoanalizirati iz različitih perspektiva te pritom sve upakirati u zaraznu pjesmu. Sve počinje od poezije.”

Gordon je popričao o pjesmi “Pull Up” koju je snimio u suradnji s reperom Moeom te kazao što su o njoj imali za reći njegovi suigrači iz Magica.

The @OrlandoMagic’s @Double0AG is using this quarantine to get his rap career off the ground. 🗞⤵️https://t.co/KjrVDkG89H

— NBPA (@TheNBPA) April 22, 2020