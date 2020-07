F1 je timski sport: Red Bullovi mehaničari popravili su Maxov bolid 25 sekundi prije starta

Postoji razlog zašto svi vozači nakon pobjede ili osvojenog pobjedničkog postolja prije svega zahvaljuju zaposlenicima svoje momčadi i mehaničarima u tvornicama.

Jer, unatoč tome što se svi uglavnom fokusiramo sam na ono vidljivo; dakle, vozače i utrkivanje na stazi, Formula 1 je prije svega momčadski sport. Najbolju ilustraciju toga dobili smo prije početka nedjeljne VN Mađarske na Hungaroringu.

Max Verstappen vozio je još jednu fenomenalnu utrku i na kraju se uspio ugurati između dva dominanta Mercedesa, ali sekunde su ga dijelile od toga da utrku uopće ne započne.

Naime, staza je prije početka utrke još uvijek bila mokra, a Red Bullov vozač je izgubio kontrolu nad bolidom na putu do svoje startne pozicije i završio u zidu. Polomio je prednje krilo i oštetio prednji lijevi ovjes na svom RB16.

WATCH: 20 minutes when @redbullracing redefined the possible – in full 🍿

See them work miracles on the Hungaroring grid by repairing @Max33Verstappen's car before lights out ⬇️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 https://t.co/TNw5leR2Np

— Formula 1 (@F1) July 20, 2020