FA ne zaboravlja: zbog nasrtaja na navijača pokrenut je postupak protiv Erica Diera

Erica Diera, Tottenhamova defenzivca čeka — kada? — kazna zbog incidenta koji se dogodio nakon poraza Tottenhama od Norwicha u FA Kupu prošlog mjeseca.

Vijest, dakle, stiže iz nekog drugog vremena i gotovo da je potrebno zapitati se što je to FA i tko je to Eric Dier. Ali oprosta nema.

Nakon raspucavanja Dier je završio na tribini i isprovociran nasrnuo na navijača. Diera su zatim zaustavili zaštitari i drugi navijači. Savez je vjerojatno u međuvremenu imao ozbiljnijeg posla, ali ‘prijava’ je ipak stigla na odgovarajuću adresu.

Eric Dier has been charged with misconduct for a breach of @FA Rule E3 after he confronted a supporter following #thfc's @EmiratesFACup defeat to Norwich City last month. | Official pic.twitter.com/ORpqcyHZU9

— Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) April 23, 2020