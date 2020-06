FA ostaje pri zdravom razumu: igrači u Engleskoj moći će odavati počast Georgeu Floydu

Nakon što je FIFA danas savjetovala organizatore nacionalnih nogometnih liga da koriste zdrav razum kada je riječ o igračkim porukama koje se referiraju na smrt Georgea Floyda i ustaju protiv rasne nejednakosti, FA se brzo oglasio na tu temu.

Ukratko — Engleski nogometni savez, koji nadgleda disciplinske akcije u Premier ligi, podržao je FIFA-in stav.

“Bez obzira na to što svaka gesta ili ponašanje na terenu koja bi mogla značiti kršenje pravila igre mora biti procijenjena, razmotrile bi se od slučaja do slučaja uz korištenje zdravog razuma i razumijevanje njihova konteksta”, stoji u Savezovu priopćenju. “Snaga nogometa može slomiti barijere između zajednica i ostajemo duboko posvećeni odstranjivanju bilo kakve diskriminacije iz igre koju svi volimo.”

Podsjetimo, njemačke nogometne vlasti pokrenule su istragu nakon gesti koje su proteklog vikenda iskazala trojica bundesligaških igrača — Weston McKennie, Marcus Thuram i Jadon Sancho — a koje su direktno odavale počast ubijenom Floydu i svima koji se bore protiv rasizma. DFB-ov predsjednik Fritz Keller kasnije je izjavio sljedeće:

“Imam golemo poštovanje prema igračima koji zauzimaju stav i pokazuju solidarnost”, kazao je. “Trebaju nam odgovorni nogometaši i ponosan sam na njih. S moralnog stajališta, potpuno razumijem njihove postupke. Svi smo ganuti onime što se događa u SAD-u.”

Što se engleskih klubova tiče, spomenimo da su Liverpoolovi, Chelseajevi i Newcastleovi nogometaši svi odreda fotografirani kako kleče na treningu i tako izražavaju svoj stav, a kapetan Bluesa César Azpilicueta istaknuo je kako rasizmu nigdje nema mjesta.

“Nedavno smo vidjeli rezultate rasizma i svaki dan uviđamo kako takvo što mora biti istrijebljeno iz društva, a mi trebamo igrati svoju ulogu”, izjavio je za službenu klupsku stranicu. “Svakoga dana pruža se prilika za davanje primjera, ispravno ponašanje i edukaciju djece za bolji svijet jer znamo kako je obrazovanje ključ budućnosti. Želimo pružiti bolje sutra mlađim generacijama, s više prilika i bez ikakve diskriminacije ili rasizma. Sve je to važno i vrijeme je progovoriti te suprotstaviti se stavovima kojima svjedočimo.”

The Premier League stands alongside all those who are opposed to discrimination in any form.

There is no room for racism, anywhere.#NoRoomForRacism pic.twitter.com/RvFouJDjqH

— Premier League (@premierleague) June 2, 2020