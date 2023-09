Fabrizio Romano baš se ne bavi HNL transferima, no sada javlja da Žaper prelazi u Hajduk

To će se, kako javlja Romano, uistinu i dogoditi. Talijanski insider napominje da je Žaper na putu za Split gdje će obaviti liječnički pregled, a spominje i da će Hajduk Osijeku platiti 1,5 milijuna eura odštete, što će biti sasvim lijep utržak za klub s Opus Arene. Međutim, kasnije se javio Dalmatinski portal i napisao da će Bijeli ipak izdvojiti 500.000 eura manje od onoga što je naveo Talijan.

Mihael Zaper leaves Osijek and he’s set to join Hajduk Split. Croatian midfielder on his way to Split in order to complete medical tests 🇭🇷

€1.5m fee — Zaper was due to be free agent next summer and didn’t want to sign new deal. pic.twitter.com/Y0ddGUJKdU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023