Fabrizio Romano ne odmara između prijelaznih rokova. Kaže da Nagelsmann preuzima Njemačku

🇩🇪 Julian Nagelsmann will become new head coach of German national team in the next days. The agreement is finally on the verge of being completed.

Details left on the staff but agreement in principle reached with Nagelsmann and his agents on contract/salary.

“Dogovor je napokon na rubu finaliziranja. Ostali su još samo detalji oko stožera, ali dogovor s Nagelsmannom je generalno postignut, kao i s njegovim agentom oko ugovora i plaće”, napisao je Romano na društvenim mrežama.

Kada se to sve i službeno potvrdi, Nagelsmann će postati tek 12. izbornik u povijesti njemačke reprezentacije. Sve bi se trebalo znati u petak u podne, za kada je zakazana tiskovna konferencija u prostorijama Njemačkog nogometnog saveza (DFB). Sigurno je i ta prilika za vođenjem vlastite reprezentacije na domaćem Euru bila veliki mamac za mladog stručnjaka, no sudeći po recentnim rezultatima, čeka ga puno posla…