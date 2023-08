Fabrizio Romano o svojem poslu: ‘Radim i po 20 sati dnevno, ali nije mi naporno jer volim sve ovo’

Svakog prijelaznog roka, a pogotovo tijekom ljeta, u punom je pogonu najpoznatiji insajder za nogometne transfere Fabrizio Romano. Talijanski novinar dnevno objavi na desetke tweetova vezanih uz prelaske igrača u nove klubove, bilo da su oni tek u začetku priče ili već dogovoreni i službeni poslovi. Čini se kao da Romano nikad niti ne odmara, a da je tome tako, potvrdio je u intervjuu za FourFourTwo.

“Kada je riječ o transferima, a pogotovo u ljetnom prijelaznom roku, dnevno radim čak i po 20 sati, i to svakog dana. No, to mi uopće ne predstavlja neki napor niti smatram da je to neki težak posao, već se osjećam vrlo sretnim zbog toga. Naravno, teško je zbog takvog radnog vremena, ali ovo je posao iz snova za mene, čim sam u nogometnom svijetu”, otkrio je Romano u razgovoru za spomenuti engleski časopis.

Na Twitteru, svojoj glavnoj društvenoj mreži, skupio je više od 18 milijuna pratitelja, a među nogometnim zaljubljenicima je stekao praktički već i kultni status. Fabrizio Romano’s phone screen time from a few weeks ago… This man does not stop working 👏👏👏 pic.twitter.com/K8EtXz0rOT — george (@StokeyyG2) July 18, 2023 “Iskreno, kada pogledam te brojke pratitelja, koji se svakodnevno informiraju kroz moj profil, osjećaj je i pomalo čudan. Nisam se tome nadao kad sam kretao u ovaj posao, posebice jer me ljudi zaustavljaju na ulici i fotografiju se sa mnom. Sve to ovisi o situaciji u klubovima, ljudi me vole kada imam dobre vijesti za njihovu momčad, u suprotnom baš i ne. No, to je sve dio mog posla”, dodao je. No, i uz sav taj već gotovo pa i zvjezdani status, Romano baš i ne uživa previše u tome. Točnije, radije bi htio da se pozornost skrene na glavne aktere u nogometu. “Nisam ja taj koji bi trebao biti u fokusu, nego klubovi, igrači i njihovi transferi. Čudan je to svijet, nisam ni zamišljao da će mi se karijera razviti na ovakav način”, zaključio je Romano.

