Fabrizio Romano radi prekovremeno, a sada javlja da Arda Güler potpisuje za Real Madrid

Turski tinejdžer Arda Güler trebao bi potpisati za Madriđane, javio je Romano preko svojih kanala. Za dragulja rođenog 2005. otimali su se brojni svjetski klubovi, a najviše su zagrizli Real i Barcelona. Sada znamo tko je u tom derbiju, očito, slavio, a transfer je težak 20 milijuna eura uz 20 posto od budućeg transfera koliko će još zaraditi njegov dosadašnji klub Fenerbahçe. Güleru je preostalo proći liječnički pregled.

Turski 18-godišnjak lani je odigrao 35 utakmica za Fener u kojima je poentirao šest puta i još sedam puta asistirao, a ukupno je skupio 51 nastup za tog velikana uz devet pogodaka i 12 asistencija.

Arda Güler to Real Madrid, here we go! Deal’s almost completed between Real and Fenerbahçe, documents are being checked for 2005 gem. 🚨⚪️🇹🇷 #Real

€20m fixed fee, 20% sell-on clause and extra add-ons in the ‘package’ plus taxes.

Medical being scheduled.

Arda joins Real now. pic.twitter.com/8tjdCpg5AB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023