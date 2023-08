Fabrizio Romano udario je novi ‘here we go’. Ovaj put je riječ o Neymarovu transferu u Arabiju

Kako piše Fabrizio Romano, pitanje je dana kada će Brazilac pojačati Al Hilal. Jedan od najjačih saudijskih klubova trenutno u svojoj svlačionici ima Rúbena Nevesa, Kalidoua Koulibalyja i Malcoma, a sada će im se pridružiti i najskuplji nogometaš svih vremena.

PSG će, prema njegovim napisima, dobiti nešto manje od 100 milijuna eura odštete, a Neymar potpisuje dvogodišnji ugovor. Prema raznim izvorima, jutros je obavio liječničke preglede, a postat će prvi igrač u povijesti na čije je odštete plaćeno više od 300 milijuna eura.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦

After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.

Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.

PSG set to receive bit less than €100m fee.

Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023