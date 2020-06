Fatijev povijesni revizionizam: Ansu je postao drugi najmlađi La Ligin strijelac s pet pogodaka

Prije 12 godina, Bojan Krkić bio je sljedeća velika španjolska nada…

Probijao se kroz Barcelonine redove, pokazivao veliki potencijal i zabijao, činilo se, kao iz šale. Međutim, unatoč tome što je u četiri godine zabio 36 ligaških golova, nikada nije ostvario karijeru koju su mu predviđali.

Sada Barcelona ima novu mladu nadu, Ansua Fatija, a Katalonci će se nadati da će 17-godišnji wunderkind otići korak dalje od Krkića, koji trenutno igra u MLS-u za Montreal Impact.

