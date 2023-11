Fergie time? Prije će biti Jakir time: Dinamo se opet spasio poraza u posljednjim sekundama

Dinamo je uspio spojiti dvije uzastopne pobjede u svim natjecanjima, a danas je tražio i treću; u 14. kolu HNL-a suparnik mu je bio Varaždin, vječno neugodna momčad koja je ove sezone namučila brojne takmace. Modri su eventualnom pobjedom mogli doći na dva boda zaostatka za vodećom Rijekom i Hajdukom (s utakmicom manje, treba naglasiti), a susret je bio očekivano žilav za goste iz Zagreba.

Štoviše, Dinamo se opet jedva jedvice izvukao i to u posljednjim minutama utakmice; gubili su Plavi duboko u sudačkoj nadoknadi, ali na kraju su uspjeli izvući bod i odigrati 1-1. Slično se odigralo i protiv Lokomotive te ranije protiv Osijeka, ali ovaj put ipak nije bilo troboda.

Iako u prvom poluvremenu nismo vidjeli pogotke, gledali smo dinamičnu utakmicu kojoj nije nedostajalo velikih prigoda. Prvi je u središte pozornosti došao Takuro Kaneko, čovjek koji u posljednje vrijeme dobiva sve više šanse kod Sergeja Jakirovića i, za razliku od mnogih drugih suigrača, zapravo pokazuje znakova dinamike i života. Japanac je već u trećoj minuti pogodio vratnicu s desne strane kaznenog prostora, a Dinamo je u nastavku stvorio još nekoliko vrlo dobrih prilika.

Kaneko je, tako, u 10. minuti pogodio blok poslije jednog kornera, a lopta se odbila do povratnika Kévina Théophile-Catherinea koji je sjajno opalio i također pogodio vratnicu. A kada se okvir gola ne bi ispriječio Dinamovim igračima, činio je to Oliver Zelenika — već smo navikli na to da iskusni vratar sjajno brani iz kola u kolo, a to je prezentirao i danas. Tako je u 14. minuti skinuo opasan Kanekov udarac pa onda u 29. još bolje neutralizirao Gabriela Vidovića, a nije ga uspio prevariti ni Josip Mišić u 30..

Varaždin nije puno izlazio iz vlastite polovice, ali je nekoliko puta u prvom dijelu opasno testirao Danijela Zagorca. Sergej Jakirović tako je dobio upozorenje, a Dinamo je u nastavku primio i pogodak — Varaždinci su šokantno poveli u 53. kada je Michele Šego ubacio u sredinu, a Boško Šutalo i Stefan Ristovski grozno reagirali. Lopta se odbila u mrežu — pogodak je prvo pripisan Domagoju Drožđeku koji je bio između njih dvojice, onda se pisao kao Šutalov autogol pa je odgovornost prebačena na Ristovskog. Kako god, nije to bila sjajna reakcija Dinamovih braniča.

FT: Varaždin – Dinamo 1:1

⚽️ Mahir Emreli Podjela bodova u Varaždinu. pic.twitter.com/kD6rOrX5t4 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) November 5, 2023

Agon Elezi odlično je zaprijetio glavom u 60. na ubačaj Igora Postonjskog iz kuta, no Zagorac je uspio izvaditi loptu ispod grede. Jakirović je odmah odlučio djelovati pa je u igru stavio Marka Bulata i Arijana Ademija, a Dinamo je u drugom poluvremenu općenito djelovao puno lošije nego u prvih 45 minuta. Varaždin je u nastavku čuvao prednost i nadao se povlačenju kakve kontre, a Dinamo kružio oko suparničkih vrata i pokušao nešto kreirati — ukratko, klasična postavka lova na rezultat, ali bez dovoljno konkretnosti.

Ipak, što je vrijeme dulje odmicalo, Dinamo je bio sve opasniji u prijenosu lopte i počelo se činiti kao da gol za izjednačenje visi u zraku. Karlo Bručić tako je upisao ključno čišćenje, gotovo s crte, u 86. minuti poslije prodora Mahira Emrelija; pritisak se potom nastavio, a hrvatski prvak opet je uspio izvući barem nekakav rezultat duboko u sudačkoj nadoknadi.

Kaneko, koji je bio najraspoloženiji Dinamov pojedinac, u četvrtoj je minuti dodatka ubacio u sredinu, a ondje se ukazao Emreli i glavom zabio za konačnih 1-1. Dakle, Dinamo sada ima 23 boda, a šestoplasirani Varaždin popeo se na 17 i ubilježio svoj osmi (!) remi u aktualnom HNL-u.