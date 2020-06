Fešta na jugu: Australija i Novi Zeland bit će domaćini Svjetskog prvenstva nogometašica

Australija i Novi Zeland osvojile su domaćinstvo sljedećeg Svjetskog nogometnog prvenstva za nogometašice.

Dvojna kandidatura osvojila je 22 boda, ispred kolumbijske koja je došla do 13 glasova zahvaljujući UEFA-inoj podršci.

Izbor je bio nešto manje neizvjestan nego što se očekivalo, budući da su Australija i Novi Zeland osigurale javnu potporu Azijske nogometne konfederacije i CONCACAF-a.

WE DID IT!

Australia and New Zealand have been granted the honour of hosting the @FIFAWWC 2023!

This landmark decision is a moment for everyone to celebrate #AsOne!

We stand ready to welcome the world and deliver the best ever @FIFAWWC 🇦🇺⚽️🇳🇿 pic.twitter.com/L5zstNwIUP

— AsOne2023 (@AsOne2023) June 25, 2020