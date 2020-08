Festival probušenih guma u završnici: Lewis Hamilton ponovno je osvojio VN Velike Britanije

Lewis Hamilton danas je ugrabio svoju sedmu pobjedu na Silverstoneu u prvoj od dvije utrke koje će se ove sezone održati u Velikoj Britaniji.

Očekivala se apsolutna dominacija Mercedesa koja je gotovo i potvrđena: međutim, Valtteriju Bottasu dva kruga prije kraja probušila se prednja lijeva guma čime je ispao s postolja te završio 11. nakon što je morao otići u boks, a drugo i treće mjesto ugrabili su sjajni Max Verstappen (Red Bull) te Charles Leclerc (Ferrari).

Hamilton je utrku započeo s pole positiona te suvereno i sigurno vladao stazom gotovo cijelo vrijeme, ali u posljednjem krugu zamalo ga je zadesila Bottasova sudbina kada mu se dogodio isti problem s gumom. Aktualni prvak uspio se tako osakaćen dovući do cilja, ali nije mu bilo svejedno: Verstappen je jurio, pratio ga u hipu i postigao najbrži krug u cijeloj utrci. Ipak, slavlje je osigurano…

Da bi stvar bila još luđa, guma se u završnici probušila i Carlosu Sainzu koji je s pete pozicije naposljetku pao na četrnaestu. Također, sigurnosni automobil morao je reagirati dvaput: izletjeli su prvo Kevin Magnusen pa zatim Daniil Kvjat, a Nico Hülkenberg, koji je u Racing Pointu trebao zamijeniti koronavirusom zaraženog Sergija Péreza, zbog problema s bolidom nije startao. Nažalost, danas nismo svjedočili njegovu povratku…

LAP 13/52

Safety Car is out again – a big crash for Dany Kvyat at Maggots, but thankfully he's out of the car 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/iVPZ9H9jHm

— Formula 1 (@F1) August 2, 2020