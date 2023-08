Feyenoord je škrt na objavama, ali Luka Ivanušec realizirao je dugoočekivani transfer

U nizozemskom velikanu dobio je ugovor na pet godina, a hrvatski mediji javljaju kako će Dinamu pripasti odšteta od 9,6 milijuna eura uz 15 posto zarade od budućeg transfera. Ivanušec bi, tako, trebao biti najskuplja pridošlica u Feyenoordovoj povijesti. U novom će klubu preuzeti dres s brojem 17.

The long wait is over! Luka Ivanusec is a Feyenoord player. pic.twitter.com/amERKWPkxz

— KuipTalk (@KuipTalk) August 25, 2023