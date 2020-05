FIFA-in konop onima koji se utapaju: 150 milijuna dolara za borbu protiv pandemijske krize

Krovna svjetska nogometna organizacija predstavila je prvi korak u svom dugoročnom planu pružanja financijske pomoći nacionalnim savezima uhvaćenima u krizu.

FIFA je tako odlučila da će uplatiti sva operacijska sredstva predviđena za 2019. i 2020. u pokušaju smirivanja financijskog deficita koji prijeti nogometnim savezima i klubovima kao posljedica širenja pandemije koronavirusa.

Mjera uključuje uplatu u iznosu od 150 milijuna dolara između 211 nacionalnih upravljačkih tijela širom svijeta.

“Pandemija je uzrokovala izazove koji su bez presedana čitavoj nogometnoj zajednici, a FIFA-ina dužnost kao krovne svjetske organizacije je pružanje potpore onima kojima ona treba”, napisao je čuvar svjetskog nogometnog poretka Gianni Infantino u službenoj objavi za medije.

“Momentalna financijska pomoć članicama samo je prvi korak u dugoročnom kriznom planu koji razvijamo kao reakciju na krizu diljem nogometne zajednice.”

