FIFA-in liječnički šef želi kazne za pljuvanje, a i misli da nogomet valja čekati do kraja kolovoza

“Ali kako da ne pljujem, pa nakupi se…?”

Ovih dana donose se ključne odluke o budućnosti (još uvijek) aktualne europske nogometne sezone. Belgija već neko vrijeme vijeća o tome hoće li otkazati ostatak sezone, za konačni prekid odlučili su se u Nizozemskoj, a danas su to napravili i Francuzi čije je prvenstvo definitivno najeksponiranije od navedenih. Lige su pod sve većim pritiskom, Bundesliga se prva nada povratku, a predsjednik FIFA-ina zdravstvenog odbora Michel D’Hooghe smatra kako ne valja forsirati brz nastavak sezone.

Štoviše, belgijski liječnik misli kako bi bilo najbolje s nogometom nastaviti tek krajem kolovoza ili početkom rujna.

“Svi ovisimo o odlukama na nacionalnom nivou”, kazao je u razgovoru za The Telegraph. “To je vrlo jednostavno — nogomet odjednom nije najvažnija stvar u životu. Bio bih vrlo sretan kada bismo normalno mogli započeti sljedeću sezonu, a da prije nje ne dođe više ništa. Kada bi lige bile spremne započeti novu sezonu krajem kolovoza ili početkom rujna možda bi mogle izbjeći drugi val zaraze, što nije nemoguće.”

Također, dodao je i kako bi se, povratkom nogometa, eventualno pljuvanje igrača na terenu trebalo kažnjavati žutim kartonima pošto se radi o nehigijenskoj praksi koja može pomoći širenju virusa.

"In Belgium we have to remain 1.5 metres between two people, but how can players do that on the pitch if they are marking each other at a corner or tackling each other?"@martynziegler hears Michel D’Hooghe's doubts over proposals to resume football https://t.co/cv9KO5Mtf4

— Times Sport (@TimesSport) April 28, 2020