FIFA je potvrdila kalendar i satnice utakmica Svjetskog prvenstva 2022.

Točno dvije godina nakon što su Francuska i Hrvatska igrale utakmicu za naslov na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, Međunarodna nogometna federacija izašla je u javnost s kalendarom za idući Mundijal. Katar će biti domaćin najvećoj nogometnoj smotri koja će započeti u ponedjeljak 21. studenoga i trajati do 18. prosinca 2022.

Prva utakmica turnira na kojem će Hrvatska braniti osvojeno srebro na rasporedu je u 11 sati po srednjeeuropskom vremenu na stadionu Al Bayt koji prima 60.000 gledatelja, odnosno 20.000 manje u odnosu na stadion Lusail na kojem će biti igrano finale.

🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨

🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏

🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020