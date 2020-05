FIFA je razočarana: suđenje Nijemcima za kupovanje SP-a 2006. završeno je — zbog zastare

Jedna vijest danas je možda i prošla ispod radara nakon što je objavljeno kako je okončano suđenje bivšem predsjedniku Njemačkog nogometnog saveza Theu Zwanzingeru, blagajniku Horstu R. Schmidtu, negdašnjem potpredsjedniku Saveza Wolfgangu Niersbachu i bivšem FIFA-inom glavnom tajniku Ursu Linsiju oko sumnji na korupciju tijekom dobivanja domaćinstva za Svjetsko nogometno prvenstvo 2006. godine. Podsjetimo, Njemačka je tada pri glasanju Južnoafričku Republiku tijesno pobijedila rezultatom 12-11.

Sky Sports javlja kako presuda nije donesena nakon što je slučaj otišao u zastaru na švicarskom sudu. Suđenje se prvotno nije održalo zbog koronavirusa, a slučaj je nakon toga — istekao. Podsjećamo, prije pet godina procurile su informacije kako je njemački odbor za kandidaturu posjedovao crnu blagajnu kojom su se trebali osigurati glasovi određenih direktora. Prvi je priču prenio Der Spiegel, a, prema njihovim navodima, u cijelu je priču bio umiješan i Franz Beckenbauer koji se, pišu strani mediji, također nalazio pod određenom istragom.

O ishodu se oglasila i FIFA.

“Duboko smo razočarani što se suđenje neće održati”, stoji u službenom priopćenju. “FIFA je godinama surađivala u istrazi i odgovarala na razne zahtjeve državnog odvjetnika pri čemu je došlo do znatnih novčanih troškova i preraspodjele vremena. Činjenica da je slučaj završio bez da se išta riješilo vrlo je zabrinjavajuća ne samo za nogomet, već i za pravni sustav u Švicarskoj. Nadamo se da će istina o 10 milijuna švicarskih franaka uplate jednog dana izaći na svjetlo i da će oni koji su pogrešno postupili biti propisno sankcionirani, ako ne u Švicarskoj, onda negdje drugdje.”

Franz Beckenbauer's five-year-long trial for corruption charges has been ended without a verdict after a statute of limitations expired.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 28, 2020