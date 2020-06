FIFA od liga traži da koriste zdrav razum kad je u pitanju protest nogometaša zbog Floydove smrti

Krovna nogometna organizacija savjetovale je organizatore nacionalnih nogometnih liga da se vode zdravim razumom vezano uz proteste klubova i nogometaša zbog nasilne smrti nenaoružanog tamnoputog Georgea Floyda. Dotični je umro na ulici Powderhorna ležeći na tlu s lisicama na rukama dok mu je policajac iz Minnesote, Derek Chauvin, prikliještio vrat koljenom. Trajalo je to gotovo devet minuta…

Prosvjedi koji već danima traju diljem Sjedinjenih Američkih Država šire se poput kakvog šumskog požara, a sve je više onih koji klečanjem podižu svoj glas. Odnosi se ovo i na sportski svijet iz kojeg mnoge zvijezde šalju jasnu poruku — dosta je bilo rasne nejednakosti.

Proširila se ona brzo izvan granica Sjedinjenih Američkih Država i sve je više primjera iz svjetskog nogometa iz kojeg klubovi i pojedinci podižu glas putem društvenih mreža sa stisnutom šakom u zraku i klečanjem na tlu.

Slike su moćne, ali i u raskoraku s onime što FIFA dopušta. Političke poruke, vjerska uvjerenja, osobni stavovi… na vidljivim dijelovima opreme zabranjeni su u nogometnom svijetu, a od 2014. i ispod dresova nogometaša. Nedavni primjeri iz Njemačke pokazuju da se igrači na to oglušuju pa su tako neki porukama tražili pravdu za Georgea. Njemački nogometni savez preispituje događaje.

FIFA asks leagues to use 'common sense' over Floyd protests https://t.co/FUjFut8O9L pic.twitter.com/zZLjJPkau1 — Reuters Sports (@ReutersSports) June 2, 2020

FIFA sad, podsjećajući na svoje antirasističke kampanje i borbu za jednakost, šalje poruku u kojoj se navodi da je shvatljiva dubina osjećaja pojedinaca koji reagiraju na takav način, ali i od organizatora natjecanja traži da koriste zdrav razum i u obzir uzmu kontekst događaja.

Ako smo dobro shvatili, sve je na ligama, a FIFA je spremna situaciju staviti u kontekst i u ovom trenutku ne kritizirati kršenje svojih zabrana. Inicijativa Kick it Out ohrabruje nogometaše da to nastave klečati…