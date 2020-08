Figa za Ronalda: Paulo Dybala proglašen je najkorisnijim nogometašem u Italiji

U Italiji je prije nekoliko dana završena nogometna sezona, a došlo je vrijeme i za individualne nagrade koje se dodjeljuju najistaknutijim pojedincima na zelenom terenu.

Kako su odlučile glavešine Serie A, najkorisniji igrač u netom kompletiranoj talijanskoj sezoni je Paulo Dybala. Juventusov magični Argentinac dobio je prednost ispred inače nezaobilaznog Cristiana Ronalda, a priznanje će mu poslužiti kao pečat na izvrsnu sezonu u kojoj je zabio 11 ligaških pogodaka i ostvario jednako toliko asistencija. U ostalim natjecanjima (Coppa Italia, Liga prvaka i Talijanski superkup) dodao je još šest pogodaka, a namjestio ih je tri…

Serie A's 2019-20 MVP awards in full 🇮🇹

Best Goalkeeper: Wojciech Szczesny

Best Defender: Stefan De Vrij

Best Midfielder: Papu Gomez

Best Striker: Ciro Immobile

Best Young Player: Dejan Kulusevski

Best Player: Paulo Dybala pic.twitter.com/gtGdLKyRC2

