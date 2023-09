Filip Uremović službeno je novi Hajdukov nogometaš

Filip Uremović novi je Hajdukov igrač, objavio je splitski klub na svojim službenim stranicama. Ovaj 26-godišnji stoper dolazi iz Herthe, ali kao slobodan igrač budući da je raskinuo ugovor s dosadašnjim klubom.

S Hajdukom je potpisao dugogodišnji ugovor, sve do ljeta 2027. Inače, Uremović je skupio i šest nastupa za hrvatsku reprezentaciju, debitiravši 2020. Karijeru je započeo u Cibalijinim juniorskim kategorijama, a osim za Herthu nastupao još i za Sheffield United, Olimpiju iz Ljubljane i Rubin Kazanj.

“Hvala svima na lijepoj dobrodošlici. Već je duže vrijeme postojao moj kontakt s Hajdukom, ali zbog različitih okolnosti to se do sada nije uspjelo realizirati. Sada sam napokon tu zbog situacije s mojim bivšim klubom i Hajdukove velike želje da me dovede. Jedva čekam upoznati suigrač, klub, grad i navijače”, kazao je nakon predstavljanja.

“Nadam se što pozitivnijem i što ljepšem iskustvu ovdje na Poljudu. Pogledao sam skoro sve Hajdukove utakmice ove sezone i mogu reći da je učinak u prvenstvu za sada fantastičan. Ne sjećam se kad je Hajduk ovako dobro ušao u sezonu i sve pohvale ekipi, treneru i stručnog stožeru. Znam koji su ciljevi kluba i na to ćemo se svi fokusirati. Vidim da je obrana već sada dosta uigrana, nadam se da ću svojim iskustvom igranja još više pomoći i što prije se adaptirati”, zaključio je.