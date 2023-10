Filip Zubčić bio je 12. u prvoj vožnji veleslaloma u Söldenu. Druga je otkazana zbog lošeg vremena

⚠️ BREAKING NEWS ⚠️

Due to the extreme wind and with the forecast of even increasing wind for the rest of the day, for safety and fairness reasons, it has been decided to cancel today’s Giant Slalom race in Sölden.#fisalpine pic.twitter.com/9aqm5m9hZN

— FIS Alpine (@fisalpine) October 29, 2023

Austrijanac Marco Schwarz bio je najbrži u jutrošnjoj prvoj vožnji, s 29 stotinki ispred drugoplasiranog Marca Odermatta, aktualnog osvajača Velikog kristalnog globusa. Treći je bio Francuz Alexis Pinturault, on je zaostao 49 stotinki, dok je Zubčićev zaostatak za Schwarzom iznosio 1.73 sekunde.

Svjetski kup sad ide na dvotjednu pauzu, a nastavak natjecanja zakazan je za 11. i 12. studenog, kada će se skijaši biti na spustaškom vikendu u Zermatt-Cervini, a skijašice čekaju dva slaloma u Leviju.