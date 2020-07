Financijski Fair Play je mrtav: CAS je poništio UEFA-inu odluku, Manchester City ostaje u LP

U petak su se u medijima pojavile informacije kako je uprava aktualnog engleskog prvaka uvjerena da će joj žalba biti uvažena…

Sada smo dobili i službenu potvrdu: Sud za sportsku arbitražu (CAS) u švicarskoj Lausanni poništio je prvotnu UEFA-inu odluku o izbacivanju Manchester Cityja iz Lige prvaka u sljedeće dvije sezone zbog kršenja pravila Financijskog Fair Playa.

Sud je ustvrdio kako klub “nije maskirao ulaganja kao financijski prihod”, ali isto tako “nije surađivao s UEFA-inim autoritetima.”

Kazna je, dakle, smanjena na financijsku; City je dobio po prstima, a bogati šeici će morati platiti 10 milijuna eura. Sve u svemu, čini se da je riječ o kraju iluzornog koncepta da će oligarsi u svijetu nogometa imati bilo kakvu odgovornost za svoje postupke.

Drugim riječima, FFP je mrtav, živjelo neograničeno trošenje i potpuna imunost najbogatijih na korupciju na najvišoj razini…

Thinking of the astonishing bravery it takes to reveal corruption at the highest level: both the lack of incentive to speak up, and the very low likelihood that your bravery will actually result in justice done.

— Musa Okwonga (@Okwonga) July 13, 2020