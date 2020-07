Fiorentina reagirala na glasine o De Rossiju: “Nevjerojatno je kako se pojavljuju lažne priče”

Ovih dana portali u Italiji bili su puni glasina o tome kako bi legendarni Daniele De Rossi sljedeće sezone trebao postati novi Fiorentinin strateg u svom prvom izletu u trenerske vode. Međutim, klub je povodom tih i sličnih navoda odlučio reagirati službenim priopćenjem u kojemu ih njegov predsjednik Rocco Commisso rezolutno demantira…

“Stalno slušam navode o novim trenerima i igračima koji se povezuju s Fiorentinom”, otkriva američko-talijanski biznismen. “Do prije dva dana svi su govorili kako smo pronašli novog trenera, a sinoć se počelo pričati o još jednom. Kada sam postao predsjednik kazao sam kako me čude sve te lažne vijesti, a mislim da u ovom dijelu sezone takve stvari mogu samo naštetiti klubu i navijačima. Ni s kim nisam bio u kontaktu, a konačna odluka uvijek je moja i nevjerojatno mi je kako se te lažne priče stalno pojavljuju.”

OFFICIAL: Fiorentina president Rocco Commisso has released a statement distancing the clubs from recent reports that Daniele De Rossi had been appointed as the new manager. pic.twitter.com/rik8zAxtKe

