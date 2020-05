Flamanski s Engelsom: Aston Villini igrači uče klince stranim jezicima dok su u karanteni

Unatoč ranim znacima popuštanja globalne epidemije koronavirusa, čini se da nam ipak predstoji još neko vrijeme društvenog distanciranja i ostanka u kućama, a pitanje je kada ćemo ponovo imati prilike gledati kompetitivni nogomet.

Međutim, Aston Villa se odlučila na kreativan potez; njezini strani nogometaši i nogometašice autori su kratkih lekcija iz svojih materinjih jezika ne bi li klincima diljem Otoka skratili vrijeme provedeno u karanteni i pružili im nešto korisne zabave.

Aston Villa lekcije objavljuje u formatu kratkih videa u sklopu Twitter kampanje #LearnWithLions. Sudjelovali su Jota, Bjorn Engels, Orjan Nyland i nogometašica Marisa Ewers koji su pripremili lekcije iz španjolskog, flamanskog, norveškog i njemačkog jezika.

It's time for something a little different on #LearnWithLions…

Challenge yourself with a Flemish lesson from @BjornEngels! 🇧🇪#AVFC @AstonLSS pic.twitter.com/Pcvk1Xgz7g

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 23, 2020