Flick nakon još jedne blamaže s Njemačkom: ‘Vjerujem da sam još uvijek pravi čovjek za posao’

Junya Ito donio je prednost Japancima u 11. minuti da bi Leroy Sané izjednačio u 19., ali Plavi samuraji već su tri minute kasnije vratili vodstvo preko Ayasea Uede. U posljednjim trenucima utakmice još su zabili dva pogotka zaslugom Takume Asana i Aoa Tanake, a time su došli do druge uzastopne pobjede protiv Njemačke. Podsjećamo, Japan je svladao Elf i u Kataru, a prije toga nije imao nijednu pobjedu nad četverostrukim svjetskim prvakom.

🇵🇱 1-0 🇩🇪

🇩🇪 0-2 🇨🇴

🇩🇪 1-4 🇯🇵

Germany have lost three consecutive games for the first time in the 21st century. 😲 pic.twitter.com/HvuejIhmpO

