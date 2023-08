Florida Man: Messijev američki san ide dalje, zabio je osmi gol u petoj utakmici za Miami

Dečki iz Miamija već su na poluvrijeme otišli s plus dva golovima Josefa Martíneza s bijele točke u 12. minuti te Roberta Taylora — koji, primjećujemo, od Messijeva dolaska isporučuje sjajno — u 32., a kola su potpuno krenula nizbrdo za Charlotte u 78. kada je Adilson Malanda zabio autogol.

Messi going through the Marvel Universe 🔥 pic.twitter.com/IxYgm9Dgp3

— ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2023