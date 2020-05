Football za Božić i borba s predsjedničkim debatama: NFL objavio raspored za novu sezonu

‘Ajde sad fino uzmite onaj kalendar neke lokalne firme koji vam svake godine nekim čudom padne u ruke i debelim flomasterom zaokružite datume…

Nova NFL-ova sezona trebala bi početi 10. rujna bez obzira na tmurne oblake u obliku koronavirusa koji lete nad američkim stadionima. Liga je jutros objavila i službeni raspored za nju, a evo najvažnijih stvari.

Who's ready for WEEK ONE?! 📺: 2020 NFL Schedule Release live now on @NFLNetwork pic.twitter.com/JHeDn99uv2 — NFL (@NFL) May 8, 2020

Dakle, sezonu tradicionalno otvaraju branitelji naslova — u četvrtak navečer po američkom vremenu (10. rujna) sastaju se Kansas City Chiefsi i Houston Texansi. Super Bowl prvaci imaju poprilično zanimljiv raspored u prva četiri kola — nakon Texansa odlaze u Los Angeles na novi stadion Chargersa, pa ih zatim očekuje derbi s Baltimoreom u ponedjeljak u trećem kolu, a u četvrtom dočekuju New England Patriotse.

Vjerojatno mnoge zanima na koga idu Bradyjevi Tampa Bay Buccaneersi pa spomenimo da ih na otvaranju čeka odličan suparnik — Breesovi New Orleans Saintsi. Kažimo još i da im, počevši s 8. listopadom, slijede četiri prime-time utakmice u pet tjedana (protiv Chicaga, Las Vegasa, New York Giantsa i LA Ramsa)…

Tri utakmice očekuju nas i na Dan zahvalnosti — Detroit Lionsi ugostit će Houston, Washington ide u goste Dallasu, a Pittsburgh Steelersi dočekuju Baltimore.

Las Vegas će prvi dah vrhunskog footballa dobiti u drugom tjednu kada tamošnjim Raidersima dolaze Saintsi. Četiri prime-time utakmice očekuju Raiderse u sljedećoj sezoni, što je rekord za franšizu. Također, u Inglewoodu se otvara novi stadion, a na njemu će Ramsi zaigrati već u prvom kolu u nedjelju navečer protiv Cowboysa. Spomenuli smo već utakmicu između Chargersa i Chiefsa koja će obilježiti domaći debi druge losanđeleske momčadi.

Naravno, cijeli ovaj raspored pada u vodu ukoliko se zaraza ne smiri ili se ponovno razjari, ali nadamo se kako do toga neće doći.

Wow. NBA is huge on TV on Christmas. NFL looking for a fight. https://t.co/jtZWb72WXT — Sal Capaccio 🏈 (@SalSports) May 7, 2020

Zanimljivosti uvijek ima. Recimo, suprotno tradiciji natjecanja, u sljedećoj ćemo sezoni imati prilike gledati (po američkom vremenu) božićnu utakmicu petkom, što se obično izbjegava. Tako će se na taj blagdan, u 16. tjednu regularne sezone, u Louisiani sastati Minnesota Vikingsi i New Orleans Saintsi. Prema dostupnim podacima, samo 10 utakmica od spajanja AFL-a i NFL-a 1970. godine odigrano je u petak i 21 za Božić, a posljednji božićni susret na spomenuti dan dogodio se 2009. godine kada su snage odmjerili Tennessee Titansi i (tadašnji) San Diego Chargersi. Liga obično izbjegava utakmice petkom zbog onih srednjoškolskih, no njih na Božić nema.

Također, prvi put od 1991. godine imat ćemo prilike vidjeti da dvije momčadi u regularnoj sezoni odigraju uzastopne utakmice međusobno. New York Jetsi i Miami Dolphinsi tako će se susresti u 10. kolu, u sljedećem dobiti predah, a ponovno se ogledati u 12. tjednu. Posljednji su put to prije 29 godina iskusili San Diego Chargersi i Seattle Seahawksi. Još je zanimljivo spomenuti da će San Francisco 49ersi dva tjedna uzastopce provesti u New Yorku, prvo kod Jetsa pa onda kod Giantsa, a Patriotsima će se isto dogoditi u Los Angelesu.

Uz to, dvije utakmice za gledanost će se boriti direktno s predsjedničkim debatama — 15. listopada ogledat će se Chiefsi i Buffalo Billsi, a tjedan dana kasnije čeka susret Giantsa i Philadelphia Eaglesa.

Two "Thursday Night Football" games scheduled against presidential debates on Oct. 15 (Chiefs-Bills) and 22 (Giants-Eagles). https://t.co/XYGJJYb81j — Steven Shepard (@POLITICO_Steve) May 8, 2020

Trump ili dobar football? Prije biramo ovo drugo…