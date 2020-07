Forma života: Michail Antonio zabio je sedam od West Hamovih 10 golova nakon restarta

Bruno Fernandes? Kevin de Bruyne? Christian Pulisic?

Imamo drugog kandidata za najboljeg nogometaša Premier lige nakon nastavka natjecanja.

Michail Antonio zabio je samo dva pogotka u ligi do trenutka kada je pandemija koronavirusa zaključala stadione diljem Engleske. Nakon restarta, zabio ih je sedam od 10 koliko je ukupno upisao West Ham.

Michail Antonio has scored 7 of West Ham’s 10 goals since the restart – the Premier League’s top scorer in that time (Sky Sports). #MyPLSummer #WHUWAT pic.twitter.com/Wwv3SM8apN

— J.B.Moore (@sportsAllnews_) July 17, 2020