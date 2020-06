Formula 1 maloprije je objavila da sezona starta 5. srpnja. Zasad je potvrđeno osam utrka

Velika nagrada Austrije potvrđena je kao startna postaja ovogodišnje borbe za naslov prvaka u Formuli 1. Nakon što se (napokon) 5. srpnja zelena svjetla za start u utkru upale, u kalendaru natjecanja uslijedit će još sedam zasad potvrđenih europskih postaja.

Pandemija koronavirusa odgodila je natjecanje koje je trebalo početi u ožujku, a iz kalendara izbacila ili za bolja vremena odgodila utkre koje su već trebale biti vožene. Red Bull Ring, saznajemo danas, bit će domaćin dvjema utrkama u razmaku od sedam dana, a nakon austrijskog i štajerskog Grand Prixa slijedi Velika nagrada Mađarske koja je na rasporedu 19. srpnja.

Poslije pauze duge 14 dana Silverstone će organizirati dvije utrke nakon kojih karavana seli u Barcelonu gdje bi 16. kolovoza trebala biti vožena Velika nagrada Španjolske. Belgijski Grand Prix i Velika nagrada Italije u Monzi zatvaraju zasad potvrđene postaje kalendara.

BREAKING: A revised opening calendar has been confirmed for the #F3 season

The first 8 rounds are set to be closed events under strict safety procedures

Additional rounds will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/xACtT8Qw7C

— Formula 3 (@FIAFormula3) June 2, 2020