Formula za zdravstvo: Ferrari je za pet tjedana proizveo plućni ventilator za žrtve koronavirusa

Poziv u pomoć došao je u Maranello 21. ožujka: lokalne bolnice trebale su poseban plućni ventilator za žrtve COVID-19 virusa.

Ferrari je i prije toga napravio puno za svoju pokrajinu; Emilija i Romanja jedna je od talijanskih pokrajina najteže pogođenih pandemijom, a Scuderia je tijekom krize opravdala svoj status ponosa svoje okolice. Ferrari je donirao 150 ventilatora i 10 milijuna eura državnom odjelu Civilne zaštite, a svoju tvornicu u Maranellu je prenamijenio u proizvođača medicinske opreme.

Ali ovo je bio poseban izazov: IIT, Talijanski institut za tehnologiju, trebao je hitnu pomoć u proizvodnji prototipa posebnog plućnog ventilatora. Ferrari je s članovima instituta oformio radnu grupu predvođenu od strane šefa svog odjela za aerodinamiku, Simonea Reste.

Pet tjedana kasnije, javnosti je predstavljen prototip pod imenom FI5 – F kao Ferrari, i kao Talijanski institut za tehnologiju i 5 kao pet suludo ambicioznih tjedana u kojem su nevjerojatni potencijali i visoka tehnologija elitne sportske momčadi upogonjeni u javno dobro.

IIT-ov znanstvenik, profesor Giorgio Metta, kazao je kako je projekt započeo u skromnom obujmu na samom institutu, a da su se znanstvenici sjetili F1 momčadi jer su u prošlosti s njom surađivali.

Ferrari have unveiled a new pulmonary ventilator conceived, designed and built in just five weeks to help combat the COVID-19 crisis#F1 @ScuderiaFerrarihttps://t.co/ZcwlJhaF7E

— Formula 1 (@F1) May 15, 2020