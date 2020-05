Forum ima nove vlasnike: Clippersi kupili legendarnu dvoranu, a pored će graditi novu

Eh, koliko je samo dobrih uspomena NBA fanova vezano uz ove kultne lukove…

Više od 30 godina — točnije, u razdoblju od 1967. do 1999. godine — inglvudski Forum bio je simbol košarke u Los Angelesu. Dom Showtime Lakersa potkraj prošlog tisućljeća odvojen je od sporta koji ga je proslavio kada je otvoren Staples Center, a u dvorani su se nastavila održavati kulturna događanja. Sada je MSG Entertainment — čiji je vlasnik šef New York Knicksa, James Dolan — zemljište prodao Steveu Ballmeru i njegovim Clippersima za 400 milijuna dolara.

Ipak, spomenuta NBA franšiza neće igrati u staroj dvorani, već će pored sagraditi novu, a Forum će ostati ondje kao povijesni dokument i, naravno, neće biti srušen. Početak radova je (još uvijek) zakazan za 2021., a otvorenju bismo trebali svjedočiti 2024. godine.

Steve Ballmer's CAPS LLC has completed its $400M purchase of The Forum in Inglewood from Madison Square Garden, clearing the largest obstacle in the Clippers' way of building a new arena. The Forum will remain a music venue.

