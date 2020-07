FourFourTwo je izbacio listu najluđih trenerskih otkaza. Sjećate se Joze Gašpara i 36 boca Jägera?

Kada je Watfordova uprava uručila papire svom treneru Nigelu Pearsonu dva kola prije kraja sezone u Premier ligi, konsenzus navijača, stručnih komentatora i medija bio je jasan: koji vrag rade?!

Kada je Watford jučer popio četiri komada od Manchester Cityja i, u dvostrukom udarcu nakon Aston Villine pobjede nad Arsenalom, pao u zonu ispadanja, cijela situacija je dobila još bizarniji ton.

Međutim, ne bi nas trebalo čuditi da je balada o Pearsonu i Štršljenovima samo fusnota u bogatoj povijesti nogometnog bizarro svijeta, pogotovo kada je riječ o trenerskim smjenama.

Britanski FourFourTwo sastavio je listu najluđih odlazaka/rastanaka/otkaza između nogometnih trenera i klubova. Priče su naizmjence bizarne, smiješne i nekada malo zabrinjavajuće.

If you thought Watford firing Nigel Pearson was strange…https://t.co/wU17ELASIk

— FourFourTwo (@FourFourTwo) July 21, 2020