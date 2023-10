France Football smatra da je Gvardiol 25., a Modrić 10. najbolji svjetski nogometaš

Spori ponedjeljak danas nam donosi najveću gala večer u nogometu; u Parizu se održava 67. dodjela nagrade Ballon d’Or iliti Zlatne lopte, a u konkurenciji za glavno priznanje bili su, kao i uvijek, pojedini hrvatski nogometaši.

Podsjetimo, ove godine nagrada se dodjeljuje najboljima u sezoni 2022./23. u koju se ubraja Svjetsko prvenstvo u Kataru — naravno, Lionel Messi favorit je za svoju rekordnu osmu Zlatnu loptu, a magazin France Football prepoznao je i dvojicu brončanih Vatrenih. Riječ je o Luki Modriću i Jošku Gvardiolu.

Branič Manchester Cityja tako je završio 25. u konkurenciji najboljih 30 svjetskih nogometaša; iza sebe je ostvario Jamala Musialu, Nicola Barellu, Martina Ødegaarda, Randala Kola Muanija i momčadskog kolegu Rúbena Diasa.

Prekaljeni Modrić znatno je bolje kotirao u poretku pa ga je francuska tiskovina postavila za 10. najboljeg igrača na planetu. Inače, to mu je bila šesta nominacija u karijeri, a od svih igrača koji su se pronašli u top 10 on je najstariji. Bio mu je to četvrti put da se našao u tom dijelu poretka, a 2018. je, naravno, osvojio Zlatnu loptu.

Dodat ćemo i da za trofej Jašin koji se dodjeljuje najboljem vrataru konkurira Dominik Livaković.