Franjo Ivanović zbog bizarnog razloga propušta Goricu. Rijekinog napadača ugrizao je pauk

Kako su prenijele Sportske novosti, Ivanoviću je “otekla nadlaktica te usprkos primljenom antibiotiku i dalje se ne osjeća dobro”. Pravi je to peh za ovog 20-godišnjeg golgetera, pogotovo jer ga se posljednjih dana često povezivalo s pozivom izbornika Zlatka Dalića u A-reprezentaciju. Trebao se on naći na njegovom popisu koji će objaviti u ponedjeljak, no sad je i to, očito, došlo pod znak pitanja.