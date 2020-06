“Frcat će perje do Sofije.” Ovo je ružan nastavak priče o drami u Hrvatskom dizačkom savezu

Nakon što je izgubio poziciju izbornika dizača utega, Boško Čavka odlučio je progovoriti.

Od 1992. bio je Čavka izbornik, a spada među zaslužnije za dovođenje Nikolaja Pešalova pod hrvatsku zastavu. Umirovljeni dizač, višestruki bivši svjetski i europski prvak rođen prije 50 godina u bugarskom Vetrenu, bio je, pamtit će se zauvijek, prvi osvajač pojedinačnog olimpijskog zlata za Hrvatsku.

Danas je Pešalov predsjednik Hrvatskog dizačkog saveza, ali i čovjek o kojem Čavka ne govori baš tako biranim riječima.

“Većina zna da sam ja doveo gospodina Pešalova u Hrvatsku i ne treba trošiti riječi kakav je on sportaš. Bio je izvanzemaljac kao sportaš, vrhunski sportaš i na kraju krajeva olimpijski pobjednik. Na žalost, kao sportski djelatnik se pokazao kao nedostojan svoga sportskoga imena, a isto tako i na funkciji juniorskoga izbornika na kojoj je proveo pet godina. Doslovno ništa nije radio, a sada je tako počeo kao i predsjednik Saveza.”

Čavka je ovo, pišu Sportske novosti, izjavio medijima u splitskom klubu. Ne čudi to budući da je prije nekoliko dana kazao da je za odluku o svojoj smjeni čuo “preko svojih kanala”, a tada i dodao:

“S obzirom da je ovo potpuno netransparentan potez, sada ću ja tražiti njihove ostavke. Od predsjednika do članova Izvršnog odbora. Dobar dio njih je u odbor dospio zahvaljujući meni.”

Danas nastavlja priču:

“Ja sam jedan od tih koji je lobirao da on bude predsjednik i da na čelu imamo veliko ime i nešto pomaknemo, jer sam mislio da je sazrio. Odmah kada je u Vukovaru izabran prošle godine za predsjednika, sazvao je Izvršni odbor na koji me nije pozvao, ostao sam ispred vrata, a ne pozivaju ni našega tajnika Saveza, najuspješnijega dizača poslije Pešalova, Amara Musića. Za Pešalova koji je kupljen kao gotov dizač nikada nisam rekao da sam mu trener, bio sam izbornik i menadžer i motivirao sam ga da dobije zlato, a masno sam plaćao za to.”

Tvrdi da sukoba između Pešalova i njega nije bilo.

“Što je najtragičnije, nikada se s njim nisam ni zakačio nešto posebno, imali smo nesuglasica… Ovo je jednostavno njegova osveta, ne znam zašto. Poklopilo se da sam ja bio izbornik od početka hrvatske države na što sam ponosan, vodio mlade dizače po velikim natjecanjima kako bih propagirao dizanje utega. Očito ovoj garnituri to ne paše što je njihovo legitimno pravo. Morao je i meni doći kraj, to nije sporno. Ali sporan je način.”

“Oni su se prije 20-ak dana našli u Macoli, a ranije su me samo jednom zvali na razgovor, Pešalov i dopredsjednik Kadijević, kada smo imali žustar razgovor u kancelariji i to je bilo sve. Taj njihov način je jadan i to je dno dna. Da oni tako meni poslije moje 24 medalje, Nikolinih 15 i još 9 kojih sam donio Hrvatskoj… Osim toga, uz dva nastupa s Pešalovom na Olimpijskim igrama, imam i nastup s Amarom Musićem. Htio bih zahvaliti bivšem predsjedniku Damjanu Krklecu koji je tu odigrao veliku ulogu, on je čovjek koji je napravio puno za hrvatsko dizanje, a isto su ga izbušili ti ljudi.”

Ne miri se sa novonastalom situacijom. Nastavlja:

“Netko će morati otići, ili ja ili oni. Uskoro ćemo to morati odlučiti. Već vozim Uber, a ako treba spreman sam raditi i na baušteli. Radio sam sve u životu, meni ništa nije strano, pa mogu i to. Ako treba, otići ću, ali smatram da neću jer sam jači i sposobniji od njih te ću napraviti još rezultata.”

“O meni odlučuju rekreativci”, dodaje i poentira:

“Ovo je dno dna. Oni su sportske kukavice. Jer da su imali onu stvar, pozvali bi me i rekli “ne možeš biti izbornik zato što si bahat, nemaš rezultate ili ne znam kakav”, a ne ovako na sastanku u Macoli. Oni misle da se ovako vodi savez koji sam ja financirao 30 godina, kao i klub. Ako oni krenu, imam ja još materijala, frcat će perje do Sofije.”