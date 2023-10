Furiozni HNL petkom: Tomislav Štrkalj priredio nam je show, a Slavenu donio nova tri boda

HNL petkom možda ne zvuči kao najbolja opcija za provesti večer, ali tko se odluči na takvu opciju umjesto izlaska, često ne bude razočaran. Tako je i večeras jer na otvaranju 11. kola Slaven Belupo i Varaždin priredili su nam pravi show.

Od 0-2 do 2-2 pa zabiti gol s igračem manje, to može danas probuđeni Slaven na pogon neočekivanog junaka Tomislava Štrkalja koji je zabio dva komada.

Jako dobro je u susret ušao Slaven, kao da je prodisao otkad je Roy Ferenčina sjeo na klupu i protiv Osijeka došao do prve pobjede. Nekako je to skinulo teret s momčadi pa je u furioznih prvih 20 minuta susreta domaćin stvorio tri zicera, ali i vodio 2-0.

Daniel Štefulj u početku je najaktivniji, prvo je probao iz slobodnjaka preko gola, a onda je ubačajem u 14. minuti složio sjajnu priliku za Štrkalja čiji je udarac iz blizine obranio Oliver Zelenika. No, samo dvije minute kasnije s druge strane stigao je novi ubačaj gdje je Štrkalj ipak neumoljiv, a Zelenika nemoćan.

Antonio Bosec taj je put upisao asistenciju, a Štrkalj je odlično reagirao glavom i ubačaj skrenuo u gol. Nije dugo prošlo, a već je 2-0. Neizbježni Ärber Hoxha stigao je do trećeg ligaškog pogotka sezone nakon sjajnog prodora kojeg je završio preciznim udarcem i činilo se da domaćin ima kompletnu kontrolu.

No, onda je sve nekako krenulo nizbrdo pa u 25. minuti Varaždin ima prvu šansu udarcem Frana Brodića, a ubrzo je gostujući sastav i smanjio. Došlo je to praktički ni iz čega, nakon ubačaja iz slobodnjaka došlo je u gužve u 16 metara i ‘karambola’ gdje se najbolje snašao Jorgo Pëllumbi koji je zabio s peterca.

Zbilo se to u 32., a dvije minute trajala je provjera zbog možebitnog zaleđa pa je lopta krenula s centra tek u 35., a već u 38. je Slaven prosuo čitavo vodstvo. Ovaj put sjajna akcija Varaždinaca, Dimitar Mitrovski je poslao dijagonalu na Antonija Boršića koji je s lijeve strane iz prve proslijedio nisko na peterac, a tamo je natrčao Agon Elezi i uz dosta sreće skrenuo loptu iza vratara.

2-2 je ostalo tako na poluvremenu, a na otvaranju drugog dijela bilježimo neke situacije na obje strane. No, bez pravog zicera. Više je ipak napadao Slaven i Zelenika je u više navrata imao posla, ali u 68. se stvari mijenjaju jer drugi žuti karton dobio je Adrian Liber za zakašnjeli start na Pëllumbiju pa u zadnjih 20 minuta gosti ulaze s igračem više.

No, nije to pokolebalo domaće. Odnosno, Štrkalja koji je do danas čekao ligaški prvijenac u Slavenu uz jedan gol u Kupu, a onda je danas zabio dva. A drugi je posebna ljepotica jer 27-godišnjak je dobio loptu pa sa 16 metara iskosa odaslao pravu bombu u suprotni kut.

Dodamo li ovom ‘doppelpacku’ i asistenciju za pogodak protiv Osijeka, možemo reći da je Štrkalj svojim bravurama u dva kola direktno donosio bodove Slavenu. No, preostalo je ipak domaćima obraniti tu prednost s igračem manje.

U 87. tako jako zanimljiva situacija, Ivan Nekić poslao je oštru loptu prema vratima, a činilo se da su je okrznuli u petercu i Brodić i Ivan Sušak, a ona je ipak za tik prošla pored vratnice. Nadoknada je bila duga, čak sedam minuta, ali nije Varaždin uspio mnogo stvoriti s igračem više.

Praktički od crvenog kartona nisu gosti imali pravu šansu pa ne mogu biti nikako zadovoljni sa zadnjih pola sata. Posljednju priliku iz dobre situacije iz slobodnjaka imao je Mitrovski, ali poslao je to u živi zid pa Slaven nakon godinu dana napokon veže dvije HNL pobjede.

Za Slaven je ovo 12. bod u 10 susreta te je sad izjednačen s Osijekom i Lokomotivom, dok Varaždin upisuje tek drugi poraz sezone i ostaje na 14 bodova.