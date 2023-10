Fury jedva dobio Ngannoua pa izjavio: ‘Ovo nije bilo u scenariju, bolji je boksač no što smo mislili’

Gledatelji sinoćnjeg meča u Rijadu umalo su svjedočili stvaranju boksačke povijesti, aktualni WBC-ov prvak teške kategorije, Tyson Fury, snage je odmjerio s Francisom Ngannouom, nekadašnjim UFC-ovim šampionom u istoj kategoriji. Kamerunac je umalo došao do pobjede nad Furyjem, potonji je ipak slavio, ali tek nakon podijeljene odluke sudaca.

Ngannou je pružao sjajan otpor britanskom boksaču te ga u trećoj rundi čak i oborio na tlo. Oporavio se Fury od tog nokdauna, u idućim je rundama bio ipak nešto bolji, no nije mu zadao takav udarac kojim bi ga srušio. Zato je u izjavama nakon meča bio podosta iznenađen Ngannouvom spremom te boksačkim umijećem.

‘Dad, tell me about the night they robbed Francis Ngannou of victory against the Great Gypsy King.’ #FuryvsNgannou #BattleOfTheBaddest pic.twitter.com/6GVWevkjic

— Darren (@Darren94775262) October 28, 2023