Galatasaray je sve do 86. minute bio u velikom zaostatku, a onda se ukazao Tetê i donio bod

Turski prvak Galatasaray već pet godina čeka na novu pobjedu u Ligi prvaka, odnosno od susreta s moskovskim Lokomotivom (3-0). Taj se negativan niz nastavio i večeras, na startu novog izdanja najelitnijeg klupskog natjecanja. U Istanbulu je gostovao København, ni u tom ogledu nije Galata došla do trijumfa, ali će ovaj remi (2-2) zasigurno proslaviti poput pobjede.

Naime, sastav pod vodstvom trenera Okana Buruka sve do 86. minute još je bio u velikom zaostatku, danska momčad imala je prednost od dva gola. No, to je prosula u razmaku od samo stotinjak sekundi, kada je u glavnim ulogama bio brazilski ofenzivac Tetê i s pogotkom te asistencijom postavio konačni rezultat.

35' Galatasaray 0-1 FC Copenhagen

58' Galatasaray 0-2 FC Copenhagen

86' Galatasaray 1-2 FC Copenhagen

88' Galatasaray 2-2 FC Copenhagen Late drama in Istanbul! 🔥#UCL — Squawka Live (@Squawka_Live) September 20, 2023 Doduše, mnogi će se složiti da je najveći krivac za ovakav razvoj događaja mladi gostujući branič Elias Jelert. On je zbog dva podosta nepotrebna prekršaja, a prvi se odnosi na zadržavanje igre, zaradio dva žuta kartona u rasponu od samo 21 minute drugog dijela. København je sve dotad mirno održavao svoje vodstvo, stvoreno golovima Mohameda Elyounoussija i Dioga Gonçalvesa. Tim se viškom igrača na terenu Galatasaray i dodatno probudio te na kraju ugrabio barem taj bod. Tetê je, dodajmo i to, s klupe u igru ušao tek u 59. minuti, a sada je napokon došao i do prvijenca u novom dresu, otkako je ljetos stigao iz Leicestera, odnosno matičnog mu Šahtara iz Donjecka. Najprije je, dakle, asistirao strijelcu Sachi Boeyju, a potom se u 88. minuti i sam upisao u strijelce. Tako je njegova momčad zadržala nadu za nastavak natjecanja u Europi, jer bi eventualnim domaćim porazom ostao bez važnih bodova. Njih će ionako veoma teška loviti u ovoj su grupi, u kojoj su još i Bayern te Manchester United…

