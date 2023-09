Galešić o svom pogotku Slavenu: ‘Mislim da nisu očekivali da ću krenuti, otvorili su mi autoput’

Definitivno jedna od glavnih priča minulog HNL vikenda i devetog kola je Niko Galešić. Rijekin stoper zabio je Slaven Belupu rijetko viđen gol kada je krenuo iz obrane, praktički sam pretrčao čitav teren pa izašao pred vratara i zabio za 1-0.

Bio je to i pobjednički pogodak u utakmici koja bi inače bila za zaborav, a iako neki pogodak uspoređuju s majstorijama Maradone ili Janice Kostelić, više je to izgledalo kao šetnja jer praktički do kaznenog prostora na Galešića nije krenuo nitko.

Stoper je tako prošao preko 80 metara s loptom u nogama, a sam tvrdi da nije baš s tom namjerom krenuo u dribling. “Mislim da nisu očekivali od mene da ću krenuti”, rekao je za Sportske novosti. “Krenuo sam s loptom naprijed u namjeri da je nekom dodam. Iskreno, tražio sam neko dodavanje, neki pas. No, igrači Belupa su zatvarali te pas linije i onda je meni prostor bio otvoren.” Kad su mu već zatvorili dodavanja, onda je krenuo sam. “Otvorili su mi autoput da dođem do golmana, morao sam samo ostati miran kada stignem ispred gola i poentirati. Nisu me napadali i na kraju je ispred mene i vratara ostao samo desni stoper Boras, za kojeg sam na brzinu morao odlučiti kako ga proći. Poslao sam loptu pored njega, prošao na drugu stranu i onda ljevicom u drugi put zabio.” Tako su Koprivničanci grubo pogriješili i na kraju primili gol, a kako je izgledao ostatak utakmice, možda ih je baš to koštalo boda…

