Gasperini, gledaš li? Mario Pašalić večeras je nastavio dobru formu u hrvatskom dresu

Mario Pašalić još je jedan od onih koji redovito isporuče za reprezentaciju — bivši Hajdukov ofenzivac u ranom dijelu nove sezone ne dobiva puno prilika u Atalanti. Gian Piero Gasperini dao mu je tek 45 minuta u dosadašnja tri kola Serie A; zaigrao je u prvom kolu protiv Sassuola da bi protiv Frosinonea i Monze ostao na klupi.

78' | 🇭🇷 5:0 🇱🇻

It's five – Mario Pašalić leaves the visiting goalkeeper with no chance! ⚽️#CROLVA | #EURO2024 | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/O33P7GrKf9

— HNS (@HNS_CFF) September 8, 2023