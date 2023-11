Gavi zaradio tešku ozljedu koljena u nebitnoj utakmici s Gruzijom, vjerojatno propušta Euro

Španjolski nogometni savez (RFEF) je objavio da će u ponedjeljak biti provedene pretrage kako bi se utvrdila ozbiljnost ozljede, ali španjolski mediji pišu da je Gaviju puknuo križni ligament što bi ga udaljilo s terena do kraja sezone te zbog čega bi propustio i Euro i Olimpijske igre sa španjolskom reprezentacijom.

🔵🔴 Barça expect Gavi’s ACL injury to be confirmed later today as the player is already back in Barcelona.

Initial indications are clear; Gavi was crying in the dressing room before and after the tests.

Barça, furious as they don’t understand why Gavi had to play that game. pic.twitter.com/PRpayuU08P

