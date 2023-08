Gdje je i što radi Hernán Crespo? Prošle sezone je u Kataru osvojio trostruku krunu s Al Duhailom

Baš kao njegova igračka, tako je i trenerska karijera Hernána Crespa obilježena brojnim promjenama lokacije. Nakon što je objesio kopačke o klin, svoj je put najprije započeo u Italiji, vodeći Parmine juniore te niželigaša Modenu, zatim je radio i rodnoj Argentini te São Paulu, a od prošle godine je u Kataru.

Tamo je postao Al-Duhailov trener, a već u svojoj prvoj godini ostvario je vrlo dobre rezultate. Dapače, oni su i sjajni, jer je s ovom momčadi osvojio trostruku domaću krunu. Najprije je stigla titula u liga kupu, pa onda i u domaćem kupu, da bi sve zaključio slavljem u katarskom prvenstvu, s dva boda više ispred drugoplasiranog Al Arabija. Za Al Duhail to je osmi naslov u ligi, a prvi nakon tri godine.

Stigla je zato ovih dana i zaslužena nagrada, i to u vidu produljenja ugovora s katarskim prvakom. Nastavit će se tako Crespova suradnja s momčadi u kojoj je nekad igrao i Mario Mandžukić sve do ljeta iduće godine, poručili su iz kluba.

Inače, Crespo je s Al Duhailom prošle sezone stigao čak i do polufinala azijske Lige prvaka, no tamo je brutalno prizemljen. Naime, s čak 7-0 ga je u jedinoj utakmici te faze natjecanja svladao kasniji doprvak, saudijski prvoligaš Al Hilal. Naravno, s ove tri domaće titule, porasle su odmah i ambicije u tom kontinentalnom natjecanju, no ono kreće tek najesen.