Gdje je i što radi Stanko Jurić? Jučer je s dvije asistencije primaknuo Valladolid vrhu druge lige

Zanimljiv je put Stanka Jurića nakon odlaska iz Hajduka, od tog ljeta 2021. nastupao je samo u drugom rangu. Najprije u Italiji, jer je Parma otkupila njegov ugovor i dovela ga u svoje redove, da bi ga ljetos posudila španjolskom drugoligašu Real Valladolidu. Prije tri tjedna je u pobjedi nad Andorrom (2-0) upisao svoj prvijenac za taj klub, a jučer je ubilježio ponajbolji nastup otkako je tamo stigao.

Bilo je to u još jednom slavlju, ovog puta u gostima kod Racinga iz Santandera, gdje je Valladolid trijumfirao s konačnih 3-2. Jurić je u to ugradio dvije svoje asistencije, za što mu je po Sofascoreu pripala ocjena od čak 8,4. Najprije je asistirao za početno vodstvo, u 27. je efektno škaricama proslijedio loptu do Anuara Tuhamija, dok je u drugoj situaciji njegova zasluga ipak nešto manja.

¡Buenos días, #PucelaFans! pic.twitter.com/PQ4hFdmNR6 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 12, 2023 Igrala se 73. minuta, na semaforu je tad stajao rezultat 2-2, a Jurić je samo ostavio loptu za nekadašnjeg Chelseajevog ofenzivca Kenedyja. Opalio je on svom snagom s više od 20 metara i pomalo iskosa te fantastičnim pogotkom matirao golmana Jokina Ezkietu. To je bila ukupno treća ovosezonska asistencija za Jurića, prvu je upisao još krajem rujna u minimalnoj pobjedi kod Real Ovieda (1-0). S ta nova tri boda, Valladolid se još i više primaknuo samom vrhu Segunde te skočio na treće mjesto poretka. Taj učinak od 28 bodova ima i drugoplasirani Sporting Gijón, dok prednost vodećeg Leganésa iznosi šest bodova. Jurić u dvije sezone s Parmom nije uspio izboriti najviši rang, možda mu to pođe za rukom baš u Španjolskoj.

