Getafeov trener Bordalás: ‘Greenwood je mlad dečko, pokušat ćemo ga vratiti na najvišu razinu’

Getafe je jučer izgubio 2-1 od Reala na novootvorenom stadionu Santiago Bernabéu, a njegov trener José Bordalás osvrnuo se na Greenwoodov potpis i sve ono što on nosi poslije utakmice.

“To je previše delikatna tema da bi se shvatila olako”, napomenuo je Španjolac. “Svatko zna što se dogodilo i poduzete su odgovarajuće mjere. Mi, naravno, možemo samo razgovarati o nogometu. Relevantna tijela su napravila ono što su trebala. Svi znaju što se dogodilo, a završilo je presudom u kojoj je odlučeno da nije kriv. On je nogometaš na izuzetno visokom nivou i došao je u Getafe s velikim entuzijazmom. Pokušat ćemo ga vratiti na njegovu najvišu razinu.”

🎙️ Getafe’s head coach on Mason Greenwood: "He's a footballer of the highest level, who comes to Getafe with enormous hope. We are going to help him to recover his best level.

Obviously we can only talk about football, about other issues, I think, that the people and the… pic.twitter.com/OtenFxsFhP

